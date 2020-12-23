Главный санврач Абхазии рассказала, когда ждать пика заболеваемости COVID-19

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в Абхазии было выявлено 8011 случаев заражения. Выздоровели 6173 человека и умерли 102 заболевших.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Пик заболевания коронавирусной инфекцией ожидается в Абхазии с 5 января, сказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик на заседании Комиссии по развитию государственного языка, образования, науки, культуры и сохранению духовного наследия в среду 23 декабря.

"Начнется дикий пик, показатели будут зашкаливать, потому что люди будут продолжать праздновать Новый год, ходить по мероприятиям. Будет полный локдаун, вся сядут дома на изоляции", - сказала она.

Людмила Скорик отметила, что пока что в стране не зафиксирован пик заболевания, однако о снижении показателей речь не идет. По ее словам, только 15 человек из сводки оперштаба на 22 декабря будут отправлены на лечение в Гудаутский госпиталь.

По мнению главного санитарного врача, исправить ситуацию и понизить статистику заболеваемости можно только в том случае, если население будет соблюдать предписанные меры самозащиты, носить маски, соблюдать дистанцию и режим самоизоляции при необходимости, не посещать места массового скопления.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на 22 декабря составляет 8011 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6173 человека.

Президент Абхазии Аслан Бжания 24 ноября подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры в республике продлеваются до 12 января 2021 года.

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