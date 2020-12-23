МЧС Абхазии перейдет на усиленный режим работы в канун Нового года

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Все подразделения МЧС Абхазии в канун новогодних праздников будут переведены на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь речь идет о соблюдении гражданами правил противопожарной безопасности в праздничные дни. Отмечается, что особенно остро стоит вопрос использования некачественной пиротехники и электрических гирлянд, что может стать причиной пожаров.

Подразделениям пожарного надзора поручено увеличить количество проверок торговых точек по продаже пиротехнической продукции, а также проводить профилактическую работу среди населения в районах по вопросам соблюдения правил противопожарной безопасности.

Глава министерства Лев Квициния подчеркнул, что на фоне эпидемиологической ситуации сотрудники МЧС обязаны строго соблюдать все меры предосторожности и не допустить распространение коронавируса среди пожарных и спасателей.

Министр также отменил все предновогодние мероприятия, в том числе проведение традиционного предновогоднего банкета.

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