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МЧС Абхазии перейдет на усиленный режим работы в канун Нового года

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Руководители подразделений МЧС существенно увеличат количество профилактических мероприятий в данный период.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Все подразделения МЧС Абхазии в канун новогодних праздников будут переведены на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба ведомства.

В первую очередь речь идет о соблюдении гражданами правил противопожарной безопасности в праздничные дни. Отмечается, что особенно остро стоит вопрос использования некачественной пиротехники и электрических гирлянд, что может стать причиной пожаров. 

Подразделениям пожарного надзора поручено увеличить количество проверок торговых точек по продаже пиротехнической продукции, а также проводить профилактическую работу среди населения в районах по вопросам соблюдения правил противопожарной безопасности.

Глава министерства Лев Квициния подчеркнул, что на фоне эпидемиологической ситуации сотрудники МЧС обязаны строго соблюдать все меры предосторожности и не допустить распространение коронавируса среди пожарных и спасателей.

Министр также отменил все предновогодние мероприятия, в том числе проведение традиционного предновогоднего банкета.

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