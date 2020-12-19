17:10 19 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.32
  • EUR89.83
Поиск

В МЧС Абхазии рассказали о правилах продажи и использования пиротехники

© CC0
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Новый год 2021 (8)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0c/12/1031484484.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/society/20201219/1031486075/V-MChS-Abkhazii-rasskazali-o-pravilakh-prodazhi-i-ispolzovaniya-pirotekhniki.html

Сотрудники МЧС Абхазии приступили к плановому инспекционному осмотру торговых точек на всей территории республики на предмет безопасной продажи пиротехнической продукции.

СУХУМ, 19 дек – Sputnik. В МЧС Абхазии рассказали о правилах продажи и безопасного использования пиротехники.

Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
© Sputnik Леон Гуния Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику
Как выбрать и безопасно использовать пиротехнику

По словам начальника пожарно-спасательного отряда Сухума Темура Квициния, в помещениях, где продают взрывную продукцию должен быть особый контроль. Обязательное требование – наличие системы пожарной сигнализации и пожаротушения.

"Из-за неправильного хранения пиротехники бывали очень серьезные трагедии. Поэтому серьезное внимание должно быть уделено этому вопросу. В течение недели мы будем проверять периодически все эти места. Если наши предписания будут проигнорированы, то мы можем запретить продажу пиротехники", – отметил Темур Квициния, подчеркнув, что ведомство работает в взаимодействии с другими профильными структурами.

Он подчеркнул, что, согласно законодательству, за нарушение правил противопожарной безопасности при продаже пиротехники установлен штраф в размере от четырех до 12 тысяч рублей.

Начальник пожарно-спасательного отряда города Сухум отметил, что родители должны уделять большое внимание тому, какую пиротехнику покупают своим детям.

"Пиротехнику нужно взрывать по инструкции. На мой взгляд, в самом центре города, вблизи жилищ не стоит взрывать пиротехнику. Есть много больных людей с сердечными заболеваниями, для них это может быть опасно", – подчеркнул он.

При покупке петард специалисты советуют обращать внимание на состояние упаковки: на ней не должно быть повреждений и видимых следов намокания. Если изделие во время перевозки сильно намокло, то очень велика вероятность его аномального срабатывания.

© Sputnik / Илья Питалев
Не игрушка: Роскачество выяснило, насколько безопасны китайские салюты

Пиротехнику следует приобретать в магазинах, отделах, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Необходимо также проверить срок годности товара. 

Пиротехнику нужно хранить в сухом отапливаемом помещении в оригинальной упаковке и в недоступных для детей местах. При этом помещение не должно быть с высокой температурой, держать петарды вблизи обогревательных приборов запрещено. Нельзя также разбирать изделие.

Сотрудники МЧС Абхазии приступили к плановому инспекционному осмотру торговых точек на всей территории республики на предмет безопасной продажи пиротехнической продукции в пятницу 18 декабря. Проверкам уже подвергся Сухумский центральный рынок. По словам Тимура Квициния, по сравнению с прошлым годом в этом году пока на рынке представлено меньше пиротехники.

Читайте также:

Темы:
Новый год 2021 (8)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Топ событий 2020 года
Почему США боятся российских С-400, купленных Турцией
График выплат российских пенсий в Абхазии: декабрь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться