СЭС: детские сады Абхазии могут быть открыты

Детские сады и школы Абхазии закрыты на карантин до 12 января. Такое распоряжение было вынесено президентом Абхазии в связи с ухудшение эпидемиологической ситуации в республике.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Детские сады Абхазии могут быть открыты в текущей эпидемиологической ситуации в стране, сказала главный санитарный врач республики Людмила Скорик на заседании Комиссии по развитию государственного языка, образования, науки, культуры и сохранению духовного наследия в среду 23 декабря.

"Я очень много раз говорила, что детские сады могут быть запущены. Там нет такого момента, что ребенок должен долгое время находиться в одном помещении, как в школах. Дети играют, находятся на свежем воздухе. Никакой большой нагрузки по коронавирусной инфекции не несет ни воспитатель, ни учреждение", - сказала она.

Однако Скорик отметила, что при открытии детских садов необходимо учитывать условия, в которых находятся дети.

"Если есть условия, тепло, дети не болеют, есть медперсонал, то его можно запустить. Если же сад находится в разрушенном здании, в нем холодно, в таком случае работу сада возобновлять нельзя", - объяснила она.

Согласно распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, до 12 в января в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции на карантин закрыты школы и детские сады республики.

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