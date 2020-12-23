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Россия передала Абхазии 45 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1055)
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Sputnik Абхазия
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Пятнадцать тысяч тест-систем для диагностики коронавируса уже доставлено в Абхазию, остальная часть поступит позже.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сорок пять тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекций передал Роспотребнадзор Санэпидемстанции Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".

"СЭС получила от Российской Федерации очередную гуманитарную помощь в виде тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. В таких объемах мы еще не получали и не покупали тест-системы", - отметила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

Отмечается, что спрогнозировать, на какой период хватит полученных тестов, сложно, это будет зависеть от обращаемости населения.

"Однако при нынешнем росте заболеваемости наша лаборатория должна будет перейти в круглосуточный режим работы, и мы будем проводить до 1000 исследований в день", - уточнила Людмила Скорик.

Ранее главный санврач заявляла, что пик заболевания коронавирусной инфекцией ожидается в Абхазии с 5 января.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1055)

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