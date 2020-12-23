Схему отключений электроэнергии ввели в Сухуме из-за перегрузок

Как долго продлятся перебои с подачей электроэнергии в столице Абхазии, неизвестно.

СУХУМ, 23 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Перебои с подачей электроэнергии в Сухуме начались вечером 23 декабря и связаны с перегрузом на нескольких подстанциях, рассказал корреспонденту Sputnik начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

"На подстанциях Сухум-1, Сухум-2 и в Баслате произошел перегруз, начала отключаться защита. Ввели как бы такой график, при котором обесточивают по одному фидеру (распределительные линии - прим.) на час, некоторые на два часа. Тем самым у нас по городу происходят отключения и включения электричества. Это происходит по всему городу, кроме Синопа", - отметил Джинджолия.

Как долго продлятся такие перебои с подачей электроэнергии в столице Абхазии Джинджолия неизвестно. Причина перегруза в первую очередь связана с майнингом криптовалют, сказал он.

На странице РУП "Черноморэнерго" в Facebook сообщается, что перегруженные линии будут отключаться на момент фиксации превышения объема максимальной мощности. Отмечается, что перегрузки связаны как с увеличением естественных нагрузок в этот период, так и с большим количеством незаконных подключений.

"Несмотря на проводимую работу по отключению незаконно подключенных потребителей, их количество достаточно велико, что является причиной недопустимо высоких нагрузок в сетях", - говорится в сообщении предприятия.

Коснутся ли отключения всех районов республики, не уточняется.

23.12.2020 года. В связи с выросшими в последнее время нагрузками в электросетях страны, во избежание аварийных ситуаций... Опубликовано РУП "Черноморэнерго" Среда, 23 декабря 2020 года.

Масштабные перебои с электроэнергией в Сухуме начались 5 декабря, когда на подстанции Сухум-1 произошел пожар. В течение нескольких дней без электричества оставались несколько районов Сухума.

В среду 9 декабря стало известно о введении для части Сухума нового графика отключений электроэнергии из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на подстанции Сухум-1.

Новый график отключения электроэнергии по два часа через каждые два часа распространился на жителей большей части центра Сухума, района Маяка и населенных пунктов от района "Колос" до Красного моста. С 11 декабря абхазская энергосистема начала получать электроэнергию из Российской Федерации. 12 декабря ремонтные работы на подстанции Сухум-1 были завершены.

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