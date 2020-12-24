Пиру нет во время пандемии: как в Абхазии встретят Новый год

24 ноября президент Абхазии Аслан Бжания продлил антиковидные ограничения, они действуют до 12 января 2021 года. В числе ограничений проведение массовых и культурных мероприятий.

О том, как отпразднуют Новый год в Абхазии в условиях карантина и как будут создавать настроение праздника, читайте в материале Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Столица Абхазии славится своими новогодними ярмарками, концертом на площади Свободы, но в этом году в связи с пандемией встреча Нового года пройдет скромно. В начале декабря составлялся план по проведению мероприятий, но к концу месяца план сошел на нет из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Однако совсем без праздника жители Сухума не останутся: на площади откроют каток и кинотеатр, поставят красивую елку и инсталляции, а новогодний концерт покажут по телевизору. Также на площади Свободы будут установлены торговые павильоны, где можно будет купить горячие напитки и булочки. Не забудут и о детях - 28 декабря им устроят небольшой праздник на площади, но без сцены и с соблюдением всех мер предосторожности.

В Гулрыпшском районе с соблюдением всех мер предосторожности 25 декабря состоится уличное представление "Новогоднее приключение эльфов: серебряное шоу". На площади возле главной елки в поселке Агудзера будут установлены павильоны с бесплатными горячими напитками и сладостями. В новогоднем представлении примут участие Дед Мороз и Снегурочка, детям на празднике раздадут подарки. А в новогоднюю ночь традиционно запустят фейерверк.

Скромно встретят новый год в Очамчыре и Гале, но для максимального создания праздничного настроения города украсят гирляндами и, конечно же, елкой. В Очамчыре, кстати, в этом году установят новую елку. Деткам вручат "сладкие подарки", а также в городе будет праздничный фейерверк.

Указаниям президента придерживается и западная часть Абхазии, в районах соблюдают предписанные ограничительные меры и не проводят массово-культурные мероприятия.

В Гудауте для создания настроения праздника уже нарядили елку, украсили город и подготовили фейерверк, который запустят в новогоднюю ночь. Глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа рассказал, что в этом году новогодние подарки достанутся детям-инвалидам, их в юношеском центре 70 человек.

Обычно в Пицунде была концертная программа с участием детских коллективов местной музыкальной школы, а также гала-концерт на курорте "Пицунда". В этом году, чтобы хоть как-то поднять настроение жителям Пицунды, администрация города установила елку в парке имени Саиды Гунба, возле которой жители смогут сфотографироваться. А также администрация готовит подарки детям и праздничный фейерверк. Подарки получат более 500 детей.

"Праздничное настроение никто не отменял, есть такое понятие, как физиологическое состояние человека, а есть и психосоматическое. Мне бы хотелось жителям города, администрацией которого я сейчас руковожу, подарить хоть какое-нибудь праздничное настроение, ведь пандемия на самом деле угнетает", - сказал Алхас Шамба.

Также глава администрации отметил, что жителей Пицунды ждет небольшой сюрприз, но раскрывать все секреты Шамба не стал.

В течение нескольких дней новогодняя ель будет наряжена и в Гагре в парке Победы. Ночью 1 января в городе запустят праздничный салют.