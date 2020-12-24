Первый из абхазов: как Владислав Ардзинба возглавил Верховный Совет Абхазии

О том, как Владислав Ардзинба стал председателем Верховного Совета Абхазской АССР, почему грузинские депутаты не стали этому препятствовать и "промолчали", какие личностные качества выделили его соратники, читайте в материале Sputnik.

Усиление Парламента

Владислав Ардзинба сыграл огромную роль в истории Абхазии, и период, когда он был избран председателем Верховного совета Абхазской АССР, был довольно напряженным, так как уже было известно о планах Грузии выйти из состава Советского союза - поделилась воспоминаниями в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия общественный и политический деятель Нателла Акаба.

"Активно шел процесс распада СССР. Я думаю, что движение "Аидгылара" сыграло положительную роль, потому что наш Парламент стал очень сильным. Тогда существовала система квот – 28 депутатов были абхазы, 26 – грузины и 11 людей других национальностей. Мне кажется, что грузины на это согласились, так как были уверены в том, что грузины и неабхазы встанут на их сторону, но в действительности получилось не так. Большинство русских и армян все-таки поддержали нас во время голосования и удалось избрать Ардзинба", - рассказала Акаба.

Нателла Акаба и на тот момент будущий президент Абхазии Владислав Ардзинба были знакомы еще задолго до тех событий. Познакомились они во время учебы в Институте востоковедения Академии наук СССР, педагоги которого, по словам Акаба, отзывались хорошо об Ардзинба и характеризовали его, как умного, незаурядного человека.

Акаба призналась, что обрадовалась тому, что Ардзинба в декабре 1990 года стал председателем Верховного совета Абхазской АССР. Она также поделилась воспоминаниями о его выступлении на сессии Народного собрания СССР.

"Он выступил аргументированно и привел доказательства того, что в Абхазии очень сложная ситуация, и надо предпринять усилия для сохранения абхазского этноса, который подвергался серьезным преследованиям. После того, как закончилась война, я знаю, что многие российские депутаты нас поддерживали. Хотя, как известно, исполнительная власть во главе с Ельциным в большей степени была на стороне Грузии, потому что Шеварнадзе был в близких отношениях с Ельциным", - отметила Акаба.

Раскол среди депутатов особенно начался после принятия нового абхазского флага и герба, что возмутило грузинских депутатов. Они демонстративно покинули здание Парламента и проводили свои заседания в другом месте. Акаба показалось это странным, так как по закону автономные государства имели право на государственные атрибуты.

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Личные качества Владислава Ардзинба, уверена Акаба, помогли абхазским депутатам преодолеть все трудности, с которыми они в тот период сталкивались.

"Я очень хорошо помню, что Владислав Григорьевич всегда занимал твердую позицию. В день, когда началась война, мы ждали предложения о построение равносубъектной федерации, разработанные Тарасом Мироновичем Шамба. До этого мы вели с грузинами переговоры, но отказались от этого. И в тот день мы должны были обсудить и принять такой проект, но, к сожалению, началась война. Ардзинба дал нам всем указания незамедлительно уезжать в Гудауту", - рассказала она.

В течение всей войны важные решения Ардзинба никогда не принимал самостоятельно и обсуждал их с коллегами, что объединяло людей, добавила Акаба.

Единогласно

Министр торговли и депутат Верховного совета Абхазской АССР той поры Лили Бганба поделилась предысторией событий тридцатилетней давности. По ее словам, тогдашний руководитель коммунистической партии Борис Адлейба и секретарь партии Рафет Бутба, зная умения и качества Ардзинба, предложили ему вернуться в Абхазии из Москвы, где он тогда работал. Ардзинба согласился и в 1989 году был избран депутатом Верховного совета Абхазской АССР.

Спустя год его кандидатуру выдвинули на пост председателя. Бганба рассказала, что голосование по вопросу избрания председателя проходило в открытом формате, и никто не проголосовал против Ардзинба.

"Будет неправдой, если я скажу, что грузинские депутаты хотели видеть Ардзинба на этой должности, но, так как голосование было открытым, никто не смог отклонить его кандидатуру", - отметила Бганба и добавила, что на предварительных обсуждениях кандидатуры на пост председателя грузинские депутаты так же не выражали свой протест, больше слушали и молчали.

Владислав Ардзинба – ученый и политик, который определил судьбу современной Абхазии. Он возглавил республику в один самых сложных периодов истории Абхазии и стал основателем государственности современной Абхазии.

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В 1989 году Владислава Ардзинба избрали народным депутатом СССР и депутатом Верховного Совета СССР, где он провел огромную работу, направленную на повышение статуса автономных республик. В годы Отечественной войны народа Абхазии Владислав Ардзинба стал председателем Государственного комитета обороны и возглавил национально-освободительную борьбу, в которой народ Абхазии одержал победу. 26 ноября 1994 года Владислав Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года его всенародно избрали на второй президентский срок.

Владислава Ардзинба не стало 4 марта 2010 года.