Жители большей части Сухума остались без воды из-за аварии на насосной станции

Авария на насосной станции МУП "Водоканала" произошла ночью в четверг 24 декабря. Без воды осталась бо́льшая часть Сухума.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Подача воды в большей части Сухума приостановлена в связи с аварией на насосной станции в районе Учхоза, сообщил Sputnik заместитель директора департамента ЖКХ администрации столицы Руслан Авидзба.

"Рванула труба, сейчас специалисты срочно занимаются починкой – сваривают ее. Думаю, через часа два подача воды восстановится. Это непредвиденная ситуация", - сказал он.

По словам Авидзба, без воды остался практически весь Сухум, так как взорвавшаяся труба относится к основной подающей в столицу воду магистральной сети.

Столица Абхазии испытывает острые проблемы с водоснабжением с 20 декабря, когда начался финальный этап установки новых водопроводных труб - их присоединение к магистральным линиям. Ремонтные работы, которые должны были завершиться в тот же день, затянулись еще на несколько суток из-за погодных условий и большого объема работ.