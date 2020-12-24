Амичба о задержке подачи воды в Сухуме: работы на 2-3 часа, из-за погоды делаем за 12

В связи с чем возникла задержка подачи воды в Сухуме после замены коммуникационных сетей, в эфире радио Sputnik рассказал директор подрядной организации "Астория-Аквасервис" Саид Амичба.

Жители столицы Абхазии столкнулись в эти дни с перебоями подачи воды в связи с заменой трубопровода. Подача воды в Сухуме из-за работ по замене коммуникационных сетей, подключению новых труб к магистральным сетям была остановлена в воскресенье 20 декабря.

С чем связана задержка подачи воды, в эфире радио Sputnik рассказал директор фирмы ООО СП "Астория – Аквасервис" Саид Амичба.

Радио Амичба о задержке подачи воды в Сухуме: работы на 2-3 часа из-за погоды делаем за 12

"Не все узлы водоснабжения пока собраны. В связи с плохой погодой, дождями, постоянным притоком воды мы в ограниченных условиях вынуждены были проводить работы. Сварочные работы по стыковке полиэтиленовых труб невозможно проводить в постоянном притоке воды. Но на сегодня практически узлы собраны, подключены. Есть проблемный участок, где старые сети водоотведения, ливневые, канализационные коллекторы, которые не дают нам возможность работать. Ту работу, которую мы могли при хорошей погоде сделать за два-три часа, мы делаем за 10-12. К завтрашнему дню на пересечении улиц Воронова и Гулия будет последняя стыковка, и давление в трубах увеличится, весь город должен получить воду. Это подпитывающая напорная линия к магистрали, которую мы сегодня подключаем", - сказал Амичба.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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