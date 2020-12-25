Главврач Ткуарчалской ЦРБ опровергла информацию Оперштаба о смерти пациентки

По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, 23 декабря в Ткуарчалской больнице умерла пациентка 1968 года рождения с диагнозом COVID-19.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В Ткуарчалской ЦРБ не было ни одного случая летального исхода с COVID-19, сообщила Sputnik главврач больницы Лали Гаргулия.

"В больнице не было еще ни одного летального случая из-за коронавируса, на данный момент все пациенты себя чувствуют удовлетворительно. Сотрудники звонили и возмущались, узнав о ложной информации в социальных сетях, не знаю, кто предоставил эту информацию оперштабу, такого не было в нашей ЦРБ", - сказала Гаргулия.

По ее словам, каждое утро больница предоставляет сводку Министерству здравоохранения. Глава Ткуарчалского района будет выяснять, кто предоставил министерству ложную информацию.

24 декабря на странице Министерства здравоохранения Республики Абхазия в Facebook было опубликовано сообщение Оперативного штаба по защите населения от коронавируса о летальном случае с COVID-19 в Ткуарчалской больнице. По сообщению штаба, пациентка 1968 года, с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции скончалась 23 декабря.