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Главврач Ткуарчалской ЦРБ опровергла информацию Оперштаба о смерти пациентки

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1058)
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По сообщению Оперативного штаба по защите населения от коронавируса, 23 декабря в Ткуарчалской больнице умерла пациентка 1968 года рождения с диагнозом COVID-19.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik. В Ткуарчалской ЦРБ не было ни одного случая летального исхода с COVID-19, сообщила Sputnik главврач больницы Лали Гаргулия.

© Foto / Минздрав РА
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"В больнице не было еще ни одного летального случая из-за коронавируса, на данный момент все пациенты себя чувствуют удовлетворительно. Сотрудники звонили и возмущались, узнав о ложной информации в социальных сетях, не знаю, кто предоставил эту информацию оперштабу, такого не было в нашей ЦРБ", - сказала Гаргулия.

По ее словам, каждое утро больница предоставляет сводку Министерству здравоохранения. Глава Ткуарчалского района будет выяснять, кто предоставил министерству ложную информацию.

24 декабря на странице Министерства здравоохранения Республики Абхазия в Facebook было опубликовано сообщение Оперативного штаба по защите населения от коронавируса о летальном случае с COVID-19 в Ткуарчалской больнице. По сообщению штаба, пациентка 1968 года, с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции скончалась 23 декабря.

 

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1058)

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