Более ста новых случаев COVID-19 выявлено в Абхазии, еще два пациента скончались

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Абхазии выросло до 8350. Выздоровели 6686 человек, скончались 107 человек.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 529 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 114 из них, сообщает Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.

В сообщении говорится о двух летальных случаях с COVID-19, произошедших в последние сутки.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Пациент 1955 года рождения скончался в Гудаутском ковидном госпитале 25 декабря. Он был доставлен в медучреждение 8 декабря, клинический диагноз "новая коронавирусная инфекция". Мужчина получал все необходимое лечение, но спасти его жизнь не удалось.

В мобильном госпитале скончалась пациентка 1957 года рождения с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" и осложнением основного заболевания "внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения ". Женщина умерла ночью 24 декабря.

© Sputnik / Леон Гуния COVID-19 в Абхазии

Оперштаб внес поправку к сводке за 24 декабря: женщина 1968 года рождения, скончалась дома в одном из сел Ткуарчалского района, а не в ЦРБ Ткуарчала, как по ошибке сообщалось ранее.

На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 110 человек, у 98 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 38 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, в Очамчырской ЦРБ - 22, в Ткуарчалской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ - 43 пациента.

В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуме, находятся 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии пять человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.