Глава МВД Абхазии объяснил инцидент в селе Адзюбжа

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Сотрудники МВД искали преступника, так как была информация, что он скрывается в Адзюбже по конкретному адресу. Об этом заявил журналистам глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар.

"Разбираться с тем превысили наши сотрудники свои полномочия или нет, будет управление собственной безопасности. Вред, причиненный сотрудниками правоохранительных органов, будет возмещен в полном объеме", - объяснил министр.

По его словам, прокуратура Очамчырского района тоже назначила проверку. МВД и администрация села Адзюбжа просят, чтобы человек, который находится в розыске, сам пришел и сдался - тогда ситуация будет урегулирована мирным путем.

Как ранее уточнил глава села Адзюбжа Дмитрий Абухба, инцидент произошел рано утром примерно в 4:00 в субботу 26 декабря. По словам Абухба, несколько людей в масках выломали дверь в доме семьи Чанба, "набросились на спящих хозяев, и выволокли некоторых из них на улицу".

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