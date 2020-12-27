Ущерб компенсирован, проверка ведется: чем закончился инцидент в селе Адзюбжа

Сотрудники правоохранительных органов искали преступника в селе Адзюбжа, когда вошли в дом семьи Чанба рано утром 26 декабря и применили силу в отношении хозяев, а также нанесли урон их жилищу.

Почему произошел этот инцидент в Адзюбже, что рассказали члены семьи Чанба, как на происшествие отреагировали односельчане, и какие действия предприняло руководство МВД, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Беспокойное утро

Произошедшее в Адзюбже утром 26 декабря всколыхнуло все село. Его жители второй день подряд собираются во дворе семьи Чанба, в чей дом накануне вошли сотрудники правоохранительных органов, рассчитывая обнаружить там разыскиваемого преступника, но его там не оказалось.

Нина Атясова все еще вспоминает то утро с тревогой. По ее рассказу, когда в дом ворвались несколько десятков человек в масках, вся семья спала.

"Сына скрутили и повалили на землю. На мои вопросы о том, кто они и на каком основании пришли к нам, ничего не отвечали. Только сказали, чтобы я не двигалась и лежала. Они ведь могли сказать, что кого-то ищут, но нет. Другие люди поднялись на второй этаж и сломали дверь", - поделилась она.

© Sputnik / Константин Грецов Происшествие в Адзюбже утром 26 декабря возмутило жителей села

По словам Атясовой, ее старший девятнадцатилетний сын - инвалид, и с момента появления в их доме людей в масках, он напуган и всех избегает. У самой Нины тоже проблемы со здоровьем. После операции на шее и установки титановых пластин, она не снимает корсет. Нервничать женщине нельзя, но без лекарств успокоиться не получается, отметила она.

Семнадцатилетнему Алмасу Чанба, пожалуй, "досталось" больше всех в то утро. Он рассказал, что проснулся тогда от звука шагов во дворе и вышел на балкон.

"С балкона я никого не увидел и решил спуститься вниз по лестнице. Потом кто-то закричал "спускайся". Они схватили меня, бросили на землю и кто-то наступил мне ногой на спину. Не могу сказать, что было больно, но неприятно. Потом, кто-то из них сказал, что я не тот, кого они искали, и мне разрешили присесть. Часть этих людей поднялась на второй этаж и все там перевернули. Один пытался открыть дверь в комнату и толкал не в ту сторону. Я ему сказал, что нужно к себе тянуть, но так как эта дверь плохо открывается, он, ударив три раза ногой, выбил ее", - поделился Алмас.

© Sputnik / Константин Грецов В дом одной из семей ворвались несколько десятков человек в масках

Алмас точно не знает, сколько времени он провел на улице, пока спецслужбы делали свою работу. От получаса до одного часа, прикинул он. За это время, признался Алмас, он сильно замерз, и у него началась паника.

"Не знаю, то ли от холода, то ли от шока, я начал трястись и не мог ничего с этим сделать. В итоге, они просто вышли из дома, и ушли, ничего не сказав", - вспомнил Алмас.

Компенсация и примирение

Днем 27 декабря на место происшествия прибыл министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар, который извинился перед семьей Чанба и рассказал журналистам о том, что же все-таки произошло.

"Произошло то, что искали преступника, который находится в розыске. В МВД была информация о том, что он скрывается по данному адресу и сюда пришли сотрудники милиции. Управление собственной безопасности будет разбираться, превысили сотрудники милиции свои полномочия или нет", - подчеркнул Дбар и добавил, что прокуратура также назначила собственную проверку, и это происшествие никто так не оставит.

Нанесенный дому семьи Чанба ущерб МВД компенсировало. В воскресенье милиционеры привезли им новую дверь, два спальных комплекта и телевизор. Нина Атясова приняла извинения и сказала, что претензий к ведомству у нее нет.

Исходом дела остались довольны и жители села. Как рассказал глава Адзюбжы Дмитрий Абухба, все стороны подошли к проблеме по-человечески и как того требует "апсуара" (свод неписаных правил у абхазов - прим.). Что касается односельчанина, находящегося в розыске, Абухба отметил, что речь идет о человеке, принимающем и выращивающем наркотики.

© Sputnik / Константин Грецов Ущерб был компенсирован. Сотрудники МВД привезли им новую дверь, два спальных комплекта и телевизор

"Его пытаются найти уже больше полугода. Вы прекрасно знаете, как наркомания губит нашу молодежь и мы готовы помочь милиции в решении этого вопроса", - сказал он.

По поручению президента Абхазии Аслана Бжания в Адзюбжу приехал заместитель руководителя администрации главы государства Джансух Нанба.

"Действительно, мы видим, что нанесен имущественный ущерб дому. Службы соответствующие работают, Генпрокуратура здесь. Есть поручения президента разобраться в ситуации и доложить ему о результатах. Думаю, что в ближайшее время будет дана оценка действиям правоохранительных органов и будут приняты соответствующие решения", - сказал он.

Извинения министра внутренних дел и компенсация со стороны ведомства не решают саму проблему, так как в первую очередь необходимо выяснить, был ли нарушен закон во время действий сотрудников милиции, добавил Нанба.

© Sputnik / Константин Грецов Жители села во дворе пострадавшей семьи

Житель села Адзюбжа Эдуард Квирая позитивно оценил результаты встречи с министром Дбар и то, как профильные органы отреагировали на инцидент.

"Конечно, нужно было по-другому выполнять свою работу, но, может быть, они не сумели решить, как лучше это сделать. Такими методами проблему с наркоманией не решить", - сказал Квирая и добавил, что к подобным задачам милиционерам нужно подходить более аккуратно, а жители не должны прикрывать тех, кто нарушил закон.

В 2016 году семья Чанба стала одной из первых, которую взяла под свою опеку благотворительная общественная организация "Киараз". Десять лет назад глава семейства Анзор Чанба, который был участником Отечественной войны народа Абхазии, ушел из жизни. Нине Атясовой пришлось самой поднимать на ноги троих детей.

По словам исполнительного директора "Киараза" Кадыра Аргун, он и его коллеги всегда старались включить семью Чанба во все свои проекты.

© Sputnik / Константин Грецов В ближайшее время будет дана оценка действиям правоохранительных органов и будут приняты соответствующие решения

"Учитывая то, что мать одна воспитывала детей, ситуация у них была сложная. Она тоже не сидела сложа руки, но в основном зарабатывала она на сезонном урожае. Мы включали их в наши проекты, помогали саженцами, семенами, но в последние годы мы делали упор на медицинскую помощь, так как мать очень болеет, и у детей были кое-какие проблемы со здоровьем", - рассказал он.

Дети выросли и по возрасту они уже не подпадают под многие программы, но в решении проблем, связанных со здоровьем членов семьи Чанба, "Киараз" продолжает помогать, подчеркнул Аргун.