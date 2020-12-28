Конкурс Министерства по курортам и туризму Абхазии на логотип туристического бренда республики проходит с 15 ноября.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по курортам и туризму Абхазии отобрало десять макетов на логотип туристического бренда Абхазии в понедельник 28 декабря.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 15 ноября, с тех пор в Министерство по курортам и туризму прислали 54 макета для будущего логотипа туристического бренда Абхазии.

В состав экспертного совета конкурса вошли президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава, художник Нугзар Логуа, председатель Союза художников Абхазии Виталий Джения, историк Батал Кобахия и директор Центрального выставочного зала Сухума Эльвира Арсалия. Из 54 работ они отобрали десять, которые прошли в следующий этап.

"Уже завтра эти десять работ будут выставлены на сайте министерства, где люди смогут проголосовать за ту работу, которая им понравилась", - сказал начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политики Министерства по курортам и туризму Саид Аршба.

Минтуризма Абхазии выбрало макеты на логотип туристического бренда республики © Sputnik / Асмат Цвижба

Минтуризма Абхазии выбрало макеты на логотип туристического бренда республики © Sputnik / Асмат Цвижба

Минтуризма Абхазии выбрало макеты на логотип туристического бренда республики © Sputnik / Асмат Цвижба 1 / 3 © Sputnik / Асмат Цвижба Минтуризма Абхазии выбрало макеты на логотип туристического бренда республики

Аршба отметил, что логотип, который будет выбран в финале, будет использоваться не только на официальном сайте, но и в печатной продукции и сувенирной продукции.

"Мы постарались максимально лояльно подойти к конкурсу. Люди подошли к процессу творчески, постарались изобразить то, что вызывает ассоциативный ряд с республикой. В конкурсе приняли участие как профессионалы, так и любители. Были участники из России, Башкортостана, Татарстана", - добавил он.

Финал конкурса состоится 22 января. Победу одержит автор логотипа, который наберет больше всего голосов. Победителя ждет приз в размере 50 тысяч рублей.