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МВД РА.

МВД Абхазии назначило служебную проверку инцидента в Адзюбже

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Доследственную проверку по факту произошедшего в селе Адзюбжа 26 декабря ведет прокуратура Очамчырского района.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар назначил служебную проверку на предмет возможного превышения должностных полномочий сотрудниками оперативных подразделений при проведении спецмероприятия в селе Адзюбжа, сообщает пресс-служба МВД.

© Sputnik / Константин Грецов
Ущерб компенсирован, проверка ведется: чем закончился инцидент в селе Адзюбжа

Служебную проверку проводит Управление собственной безопасности МВД Абхазии.

Инцидент в селе Адзюбжа произошел рано утром 26 декабря, когда сотрудники правоохранительных органов, пытаясь задержать Ешсоу Чанба, находящегося в розыске с 18 июня 2020 года по обвинению в совершении незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также по подозрению в совершении 1 декабря 2020 года нападения на гражданина России, вошли в дом семьи Чанба, применили силу в отношении хозяев, а также нанесли урон их жилищу.

Случай всколыхнул все село, на место приехал министр внутренних дел, материальный ущерб был возмещен.

В ходе служебной проверки будут установлены все обстоятельства проведения спецмероприятия в соответствии с Законом Республики Абхазия "Об оперативно-розыскной деятельности", а так же определена степень исполнения служебных обязанностей ответственными лицами.


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