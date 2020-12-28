В дневном стационаре для пациентов с коронавирусной инфекцией в легкой и средней степени тяжести заболевания подготовлено 12 коек с возможностью расширения до 20 коек.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Дневной стационар для пациентов с COVID-19 открылся в Пицунде в понедельник 28 декабря, рассказал корреспонденту Sputnik главврач больницы Савелий Серетиди.

"Сегодня мы открылись и уже принимаем первых пациентов. Пока их не так много - с утра было пять человек, но многие еще не знают о том, что мы открылись, и многие все еще на процедуры ездят в Гагрскую больницу, но звонков поступает много", - отметил Серетиди.

Он также уточнил, что дневной стационар, расположенный на втором этаже Пицундской больницы, будет работать без выходных с 9:00 до 16:00. Изначально планировали рабочий день продлить до 17:00, но в связи с тем, что необходимо систематически проводить дезинфекцию помещения, график составлен в таком виде.

На сегодняшний день в отделении подготовлено четыре палаты на 12 коек с возможностью расширения до 20 коек. Пациенты с легкой и средней степенью тяжести заболевания и у которых есть назначение врача, смогут проходить в дневном стационаре процедуры по внутримышечным и внутривенным инъекциям.

"В стационаре посменно будут работать по две медсестры, и этого количества специалистов вполне хватает на 20 пациентов. От Минздрава страны мы получили дополнительное спецоборудование, дезинфицирующие средства, от наших коллег из Гагры - защитные костюмы. Все необходимое для работы есть", - сказал главврач.

Пациенты, которые будут проходить процедуры в дневном стационаре, должны обращаться в медучреждение со своим препаратами, добавил он.

При подготовке к запуску стационара за счет средств городской администрации была заменена вся электропроводка на этаже и установлены обогреватели. Главврач медучреждения также выразил благодарность предпринимателям Пицунды, которые помогли в техническом оснащении стационара.

Ранее в беседе с корреспондентом Sputnik главврач пицундской больницы Савелий Серетиди отметил, что за последние два месяца эпидемиологическая ситуация в Пицунде резко ухудшилась.