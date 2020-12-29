Временная разгрузка: для чего введены ограничения в интернете и как это сработает

Председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют в понедельник 28 декабря.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. Ограничения к доступу в интернет, связанные с деятельностью по добыче криптовалюты, введены для временной разгрузки энергосистемы Абхазии, рассказал в интервью радио Sputnik зампредседателя Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Роланд Ратия.

"Нагрузка на энергетику республики увеличивается, в связи с чем было принято решение по блокировке доменных имен и адресов самых распространенных пулов, с помощью которых происходит майнинг криптовалют. Посмотрим, насколько это действенно. Надеюсь, на некоторое время мы сможем разгрузить наши сети, и в Новый год не будет отключений света", - добавил он.

По словам Ратия, когда на распространенные адреса будут поступать запросы, специальное оборудование будет их блокировать и адреса станут недоступны для майнинг-машин. Контроль за исполнением предписаний будет осуществляться департаментом по надзору Госкомсвязи Абхазии.

"Никто не гарантирует, что сможем полностью заблокировать все адреса, но эффект будет в любом случае. Естественно, люди будут стараться находить пути обхода, но мы хотим дать энергетике время на передышку", - отметил он.

По словам генерального директора ООО "Абаза-Телеком" Алексея Герия, для интернет провайдеров не составит труда выполнить предписания Госкомсвязи. Для этого не понадобятся дополнительные финансовые затраты и ресурсы.

"Нам предоставят список сайтов и адресов, которые будут подлежать блокировке. Если человек будет делать запрос на вхождение на этот сайт, он не сможет этого сделать. Эта практика принята и в России. В случае перехода на сайты, которые запрещены Роскомнадзором, человека просто перекидывает на сайт ведомства с уведомлением о том, что ресурс заблокирован", - добавил он.

Герия отметил, что многие пользователи высказали предположение, что в соответствии с указом будет ограничен доступ ко всему интернету.

"Многие беспокоятся, что начнут ограничивать доступ абонентов в интернет в целом, но ничего такого не будет и не планируется. Этого от нас не требуют. Мы дадим поручение специалистам, они внесут список сайтов в уже существующие серверы. Эти сайты просто будут обрабатываться по-другому. Это делается один раз и остается в таком виде", - добавил он.

Деятельность майнинговых ферм была запрещена до 1 июня 2021 года постановлением Кабинета министров Абхазии от 8 декабря.

28 декабря председатель Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Беслан Халваш издал приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют. В указе говорится, что до 1 июня 2021 года будет введено временное ограничение абонентам интернет сети, с отсутствием возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Операторам связи предписано провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете.

Приказ о введении ограничений, связанных с деятельностью по добыче криптовалют, вступил в силу 29 декабря.