Между Республикой Абхазия и Российской Федерацией с 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Президенты Абхазии и России Аслан Бжания и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщается на сайте абхазского президента.

Аслан Бжания отметил, что уходящий год был сложным не только для Абхазии и России, но и для всего мира, но несмотря на это, обе страны развивали активное сотрудничество по многим направлениям.

"Наша с Вами встреча, прошедшая 12 ноября, придала еще больше уверенности в укреплении традиционно дружественных отношений между Абхазией и Россией. Хочу Вас заверить в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров", - говорится в поздравительной телеграмме Аслана Бжания.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что рассчитывает на "продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – на благо народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности".

Президента Абхазии поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин.

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