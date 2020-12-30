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Аслан Бжания и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201230/1031545979/Aslan-Bzhaniya-i-Vladimir-Putin-obmenyalis-pozdravleniyami-s-Novym-godom.html

Между Республикой Абхазия и Российской Федерацией с 9 сентября 2008 года установлены дипломатические отношения.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Президенты Абхазии и России Аслан Бжания и Владимир Путин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщается на сайте абхазского президента.

Аслан Бжания отметил, что уходящий год был сложным не только для Абхазии и России, но и для всего мира, но несмотря на это, обе страны развивали активное сотрудничество по многим направлениям.  

"Наша с Вами встреча, прошедшая 12 ноября, придала еще больше уверенности в укреплении традиционно дружественных отношений между Абхазией и Россией. Хочу Вас заверить в том, что руководство Абхазии будет прилагать все усилия для реализации двусторонних соглашений, достигнутых в ходе содержательных переговоров", - говорится в поздравительной телеграмме Аслана Бжания.

Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что рассчитывает на "продолжение совместной работы по наращиванию всего комплекса двусторонних связей – на благо народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности".

Президента Абхазии поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин.

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