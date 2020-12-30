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Парламент Абхазии внес поправки в сроки внедрения системы АСИС в судах

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201230/1031547909/Parlament-Abkhazii-otlozhil-modernizatsiyu-sudov-respubliki.html

В декабре 2020 года судьи и сотрудники аппаратов судов общей юрисдикции прошли занятия по изучению программного обеспечения автоматизированной судебной информационной системы (АСИС),

СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии частично отложили внедрение автоматизированной судебной информационной системы (АСИС) до 1 июля 2021 года.

Согласно постановлению Парламента, с 1 января 2021 года автоматизированная судебная информационная система будет введена в действие, за исключением применения аудио- или видеозаписывающих технических средств фиксации судебных заседаний в судах общей юрисдикции.
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Внедрение АСИС в Арбитражном и Конституционном судах республике отложено до 1 июня 2021 года. Применение аудио- или видеозаписывающих технических средств фиксации судебных заседаний в судах общей юрисдикции также отложено до 1 июня.

По словам депутата Кахи Пертая, завершение судебной реформы в этой части зависит от финансирования.

Председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба отметила, что в некоторых судах оборудование уже было закуплено и установлено 11 декабря и попросила депутатов дать возможность на тестовую работу системы. Депутаты посчитали, что преград для тестовой работы до вступления в силу постановления о введении АСИС нет.

Депутат Парламента Натали Смыр отметила, что в комитет по бюджету пришло письмо от Арбитражного суда, в котором говорится, что в их бюджете на 2021 год на систему АСИС не заложена необходимая сумма в размере трех миллионов рублей, в соответствии с чем невозможно осуществление постановления.

"Это непонятная ситуация. С одной стороны, мы требуем от судов исполнения закона, а с другой стороны, не заложены средства на это. У них нет волшебной палочки, чтобы сделать это", - сказала она.

АСИС – это единая технологическая платформа, основной задачей которой является обеспечение электронного взаимодействия судов и участников судопроизводства, судов и ведомств, способствующих отправлению правосудия, а также электронного взаимодействия между всеми уровнями судебной системы.

Одним из главных нововведений судебной реформы, работа над которой началась в 2012 году, стало обязательное использование в судах судебно-информационной системы.

Однако ее внедрение многократно откладывалось. В июне этого года Парламент республики отложил внедрение АСИС до января 2021 года.

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