Парламент Абхазии внес поправки в законы, регулирующие НДС

СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Парламента Абхазии во втором, но не окончательном чтении приняли поправки в проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Абхазии в части регулирования налога на добавленную стоимость.

Основная поправка внесена в Таможенный кодекс и предусматривает беспроцентную отсрочку уплаты таможенных платежей в случае ввоза в Абхазию товаров, таможенные платежи по которым составляют не менее 50000 рублей. Отсрочка предоставляется беспроцентно и не может превышать трех месяцев со дня принятия таможенной декларации.

Согласно поправкам, при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Абхазия сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с законом "О налоге на добавленную стоимость" в момент таможенного оформления этих товаров либо по истечении срока отсрочки по уплате таможенных платежей в случаях и в порядке, установленных Таможенным кодексом.

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