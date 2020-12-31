Абхазский художник, член Союза художников Абхазии, скульптор, график, автор герба столицы Тимур Кайтан умер на 59-м году жизни после нескольких недель лечения от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Тимур Кайтан посмертно награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большой вклад в развитие архитектуры Абхазии, сообщается на сайте главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

Кайтан на протяжении нескольких недель лечился от коронавирусной инфекции, он скончался 9 декабря в Сухуме.

Тимур Кайтан родился 15 сентября 1962 года в Сухуме. Окончил Сухумское художественное училище имени А. Чачба (1978-1982), Тбилисскую академию художеств (1985–1989). Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Работы Тимура Кайтан находятся в разных странах в коллекции частных лиц. Тимур Кайтан - автор герба Сухума, соавтор стелы добровольцам в Гудауте, автор дизайна ряда памятных монет Нацбанка Абхазии.

Читайте также: