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Тимур Кайтан посмертно награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени

© Foto / Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20201231/1031553138/Timur-Kaytan-posmertno-nagrazhden-ordenom-Akhdz-Apsha-III-stepeni-.html

Абхазский художник, член Союза художников Абхазии, скульптор, график, автор герба столицы Тимур Кайтан умер на 59-м году жизни после нескольких недель лечения от коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Тимур Кайтан посмертно награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени за большой вклад в развитие архитектуры Абхазии, сообщается на сайте главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания.

Кайтан на протяжении нескольких недель лечился от коронавирусной инфекции, он скончался 9 декабря в Сухуме.

Тимур Кайтан родился 15 сентября 1962 года в Сухуме. Окончил Сухумское художественное училище имени А. Чачба (1978-1982), Тбилисскую академию художеств (1985–1989). Участвовал в Отечественной войне народа Абхазии. Работы Тимура Кайтан находятся в разных странах в коллекции частных лиц. Тимур Кайтан - автор герба Сухума, соавтор стелы добровольцам в Гудауте, автор дизайна ряда памятных монет Нацбанка Абхазии.  

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