СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Народная артистка России, певица Валерия, певец Николай Басков, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев и другие послы доброй воли поздравили жителей Абхазии с наступающим Новым годом.
Народная артистка России Валерия пожелала народу Абхазии крепчайшего иммунитета и положительной энергии.
"Я уверена, что очень скоро мы снова вернемся к привычной жизни, будем общаться со своими близкими, друзьями и радоваться жизни на всю катушку и ценить свободу", - сказала Валерия.
Николай Басков пожелал, чтобы 2021 год стал для всех прекрасным, ярким и в позитивном плане неожиданным.
Поздравил жителей Абхазии и композитор песни "Абхазия моя", которую исполнила Хибла Герзмава, Максим Фадеев.
"Я хочу пожелать вам счастья и здоровья, а главное, чтобы ваши сердца всегда были такими же открытыми и теплыми, как всегда", - сказал он.
Директор фонда "Послы доброй воли" Эдгар Гвазава пожелал всем благополучия, душевных сил и с каждым днем становиться лучше.
Также поздравления с Новым годом поступили от главы Федерального агентства по делам молодежи и спорта России Александра Бугаева, заслуженного артиста Абхазии Кесоу Хагба, певицы Милены Барциц и абхазского поэта Анатолия Лагулаа.
Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" было создано в Москве абхазской диаспорой в июне 2017 года. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.
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