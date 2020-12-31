Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" было создано в Москве в июне 2017 года. В его состав входят государственные и общественные деятели, певцы, музыканты и многие другие.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Народная артистка России, певица Валерия, певец Николай Басков, композитор, музыкальный продюсер Максим Фадеев и другие послы доброй воли поздравили жителей Абхазии с наступающим Новым годом.

Народная артистка России Валерия пожелала народу Абхазии крепчайшего иммунитета и положительной энергии.

"Я уверена, что очень скоро мы снова вернемся к привычной жизни, будем общаться со своими близкими, друзьями и радоваться жизни на всю катушку и ценить свободу", - сказала Валерия.

Николай Басков пожелал, чтобы 2021 год стал для всех прекрасным, ярким и в позитивном плане неожиданным.

Поздравил жителей Абхазии и композитор песни "Абхазия моя", которую исполнила Хибла Герзмава, Максим Фадеев.

"Я хочу пожелать вам счастья и здоровья, а главное, чтобы ваши сердца всегда были такими же открытыми и теплыми, как всегда", - сказал он.

Директор фонда "Послы доброй воли" Эдгар Гвазава пожелал всем благополучия, душевных сил и с каждым днем становиться лучше.

Также поздравления с Новым годом поступили от главы Федерального агентства по делам молодежи и спорта России Александра Бугаева, заслуженного артиста Абхазии Кесоу Хагба, певицы Милены Барциц и абхазского поэта Анатолия Лагулаа.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" было создано в Москве абхазской диаспорой в июне 2017 года. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

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