О том, как зародилась идея снять фильм, где абхазский режиссер нашел документальные свидетельства одной из первых елок в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Около года назад на просторах интернета абхазский режиссер Ибрагим Чкадуа наткнулся на статью о первой елке Грузии. Однако, ознакомившись с текстом, Чкадуа понял, что фотография не имеет никакого отношения к соседнему государству. Кадр был сделан в 1900 году в Сухуме в доме английской семьи Куперов.

"В 2019 году на одном сайте я увидел фотографию, которую нашли в Британской библиотеке. Но ее позиционируют как первую елку в Грузии, хотя речь идет о сухумской елке. Меня это удивило. Когда стал разглядывать фотографию, она оказалась достаточно интересной, там и люди интересно были одеты. Начал копаться, выяснять, что это за английское семейство могло праздновать в Абхазии Рождество. Я подумал, что это могло быть английское консульство в Российской империи. Но по этой линии ничего не нашел. Потом подумал, что эти люди могли быть связаны с индоевропейским телеграфом. Хотя не исключено, что глава семейства Куперов был бизнесменом. Тем более здесь функционировал торговый порт", – рассказывает Ибрагим Чкадуа.

Фотография заинтересовала режиссера. И вскоре он задумал снять рождественскую историю, как благодаря маленькой Мэри Купер в Абхазии стали наряжать елку.

© Foto / Ибрагим Чкадуа «Первая елка»: абхазский режиссер Ибрагим Чкадуа снял рождественскую историю

В соответствии со временем

По сценарию фильма Ибрагима Чкадуа, семейство Куперов в Абхазии работало с британским телеграфом, который проходил через республику в Индию. Эта деталь появляется в фильме не просто так. Режиссер таким образом показывает, что Абхазия во все времена была на пересечении культур.

"Если говорить о сверхзадаче этого фильма - это показать, что Абхазия всегда была на пересечении культур, политики, религии, национальностей. Мы всегда сохраняли свое, но и от чего-то нового не отказывались. Мы всегда были адаптивными, мы могли перенимать то хорошее, что нам приносили, и в то же время могли дать миру что-то свое. И то, что сейчас мы находимся в изоляции – неправильно. Когда мы открыты, можем взаимодействовать с другими странами, тогда будет развитие. Это такой посыл тому же Западу, который стоит во главе нашей блокады. Еще 120 лет назад сюда приезжали англичане", – отмечает Чкадуа.

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Когда дело дошло до съемок, режиссер обратился в Русский театр драмы имени Искандера в поисках актеров. Так были найдены актеры Осман Абухба, который подходил по типажу, и Мадлена Барциц. С поиском главной героини, Мэри, не было никаких проблем. Ибрагим Чкадуа точно знал, что на эту роль подходит юная Есения Бутба, с которой он и ранее был знаком. Еще один актер, который снялся в фильме – Кесоу Хагба, который, по мнению режиссера, - гарант качества.

Если проблем с выбором актеров не было, то они возникли уже с поиском костюмов и декораций.

"Такие вещи всегда сложно снимать. Пришлось шить костюмы, соответствующие эпохе и ситуации. Наши художники по костюмам здорово поработали - и Наташа Шпанова, и Татьяна Аджинджал, и Эльвира Арсалия помогла из своей коллекции. Как-то так выкрутился. Затем вопрос с декорациями. Сегодня мало мест осталось в городе, где нет проводов, современных черепиц, словом, признаков современной жизни. Поэтому приходилось отталкиваться от старой хроники, старых фотографий, искать места, которые соответствуют времени. В этом помог и сухумский маяк. Он великолепен, но, к сожалению, находится сегодня в плохом состоянии", – поясняет Ибрагим Чкадуа.

Непростое техническое решение

В съемках фильма "Первая елка" Ибрагим Чкадуа не искал легких путей. Для режиссера было важно выполнить сложную техническую задачу, не привлекая специалистов со стороны.

"Возникали вопросы со светом, со звуком. Налаживание механизма съемок фильма, даже короткометражного, в Абхазии уже имеет какую-то традицию. Ранее и ребята снимали фильмы по новеллам Михи Лакрба. И слава богу. Очень важно, чтобы мы были самодостаточными, чтобы не приходилось привлекать со стороны кого-то. Тем более в нынешних экономических условиях это очень сложно. Мне финансово помогла компания "Аквафон", но и этих средств не хватило. Я уже вкладывал и свои средства. Но этот фильм для меня важно было реализовать. Я поставил перед собой сложную техническую задачу. И она реализовалась больше, чем на половину. И это уже неплохо", – отмечает автор фильма.

После того как "Первая елка" была снята, режиссер обратился к композитору Анри Гунба, который стал автором музыкального сопровождения.

"Первая елка" - фактически первая абхазская рождественская история. По мнению Ибрагима Чкадуа, в Абхазии много традиционных праздников, много исторических событий, которые пока еще не получили отражение в кинематографе.

"У нас очень много праздников, много исторических событий. Но многие вещи пока не сняты. Кино в Абхазии только-только начинает голову поднимать. Важно, чтобы мы имели такие рождественские истории. Кстати, рождество раньше в Абхазии отмечали по старому стилю 25 декабря. У нас очень богатая история, интересные персонажи и пересечения", – добавил он.