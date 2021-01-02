Состояние здоровья подростка, упавшего в шахту лифта, крайне тяжелое

16-летний подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре в пятницу 1 января. В тот же день он был доставлен в Республиканскую больницу.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Подросток, упавший в шахту лифта в Гагре, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила Sputnik его мать Елена Лысак.

"Положение крайне тяжелое, врачи ждут, давление поддерживают, делают что могут. Медсестры, реаниматолог, нейрохирург, все помогают. Когда мы приехали из Гагры, он был без сознания, потом его ввели в медикаментозную кому", - сказала Елена.

По словам лечащего врача подростка Олега Отырба, у него сломан шейный и грудной отделы позвоночника. Крайне тяжелое состояние обусловлено черепно-мозговой травмой.

"У него диффузное аксональное повреждение головного мозга, это крайне неблагоприятное состояние. В нашем центре, что касается нейрохирургической травмы, делается практически все", - сказал Отырба.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что планирует вывезти его в Краснодар, если состояние здоровья станет лучше и он станет транспортабельным, и что неравнодушные люди решили помочь семье и организовали сбор средств в социальных сетях на его лечение.

"Многие звонят, пишут, приходят. Фонд "Софья" уже принес хорошую сумму, в школе, где я работаю, много собрали денег, все откликнулись. Я хочу передать огромную благодарность всем тем, кто не остался равнодушным", - сказала мать подростка.

Сигнал о том, что подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре, поступил в дежурное отделение МЧС Абхазии днем в пятницу 1 января.