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Состояние здоровья подростка, упавшего в шахту лифта, крайне тяжелое

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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16-летний подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре в пятницу 1 января. В тот же день он был доставлен в Республиканскую больницу.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Подросток, упавший в шахту лифта в Гагре, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила Sputnik его мать Елена Лысак.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Подросток, упавший в шахту лифта в Гагре, доставлен в Республиканскую больницу

"Положение крайне тяжелое, врачи ждут, давление поддерживают, делают что могут. Медсестры, реаниматолог, нейрохирург, все помогают. Когда мы приехали из Гагры, он был без сознания, потом его ввели в медикаментозную кому", - сказала Елена.

По словам лечащего врача подростка Олега Отырба, у него сломан шейный и грудной отделы позвоночника. Крайне тяжелое состояние обусловлено черепно-мозговой травмой.

"У него диффузное аксональное повреждение головного мозга, это крайне неблагоприятное состояние. В нашем центре, что касается нейрохирургической травмы, делается практически все", - сказал Отырба.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, что планирует вывезти его в Краснодар, если состояние здоровья станет лучше и он станет транспортабельным, и что неравнодушные люди решили помочь семье и организовали сбор средств в социальных сетях на его лечение.

"Многие звонят, пишут, приходят. Фонд "Софья" уже принес хорошую сумму, в школе, где я работаю, много собрали денег, все откликнулись. Я хочу передать огромную благодарность всем тем, кто не остался равнодушным", - сказала мать подростка.

Сигнал о том, что подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре, поступил в дежурное отделение МЧС Абхазии днем в пятницу 1 января.


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