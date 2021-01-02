В части Сухума будут перебои с водоснабжением в течение трех суток

Перебои с водоснабжением в Сухуме будут связаны с проведением ремонтных работ на насосной станции.

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. В связи с ремонтом скважинных насосов на насосной станции №3, расположенной в Келасуре, будут перебои подачи питьевой воды в течение трех суток, сообщает МУП Сухума "Водоканал".

Отмечается что перебои с водой будут в районе Кодорского шоссе, Турбазы, улицы Чанба и села Баслата.

"Водоканал" приносит извине­ния за временные неу­добства.