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Друг рассказал подробности падения школьника в шахту лифта в Гагре

© Sputnik / Александр Вильф
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Несчастный случай произошел с подростком 1 января. В тот же день он был доставлен в Республиканскую больницу, его состояние расценивается как крайне тяжелое.

СУХУМ, 2 янв – Sputnik. В пятницу 1 января 16-летний школьник из Гагры Николай Архипов упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре. Его друг Никита в момент происшествия находился недалеко от того дома, где все произошло. Он рассказал, что Николай бегал по крыше и пытался перейти через шахту.

"В этом доме четыре этажа, здание недостроенное, и там есть полностью пустая шахта. Он на крыше, получается, бегал, хотел перейти через эту шахту, но не удержался и упал вниз", - рассказал Никита. 

По его словам, вместе с Николаем были еще трое детей, один из них сразу побежал звать на помощь, после чего приехали сотрудники МЧС и повезли мальчика в больницу.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Состояние здоровья подростка, упавшего в шахту лифта, крайне тяжелое

В Гагрском районе уже бывали случаи падения подростков в недостроенных домах, рассказал Sputnik помощник и.о. главы администрации Гагрского района Батал Берзения.

"Недостроенных домов и в Гагрском районе, и в Сухуме хватает. Есть и ответственность родителей, и самих детей, которые ходят туда, гуляют и играют в таких местах. Я в своем детстве тоже ходил на заброшенные стройки, сложно сказать, кто непосредственно несет ответственность. Таких зданий, повторюсь, и в городе, и в республике очень много, и такие случаи уже бывали, это не первый. Наверное, надо к этому как-то по-другому отнестись", - сказал Берзения.

По его словам, это недостроенное здание стоит еще со времен СССР, и оно не числится на балансе Гагры, кто хозяин – Берзения не знает. Попасть в здание можно только со второго этажа, и забраться на второй этаж можно только с помощью лестницы, добавил он. 

Сигнал о том, что подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре, поступил в дежурное отделение МЧС Абхазии в 15:04 в пятницу 1 января.

Дело передано в отдел дознания УВД по Гагрскому району.


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