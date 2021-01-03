Спасатели МЧС Абхазии нашли заблудившегося в горах жителя Москвы

Днем 2 января поступил сигнал о том, что в районе горы Мамзышха заблудился 52-летний житель Москвы.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Сотрудники поисково-спасательного отряда Гагры обнаружили жителя Москвы Сергея Краходкина 2 января и доставили его в город, сообщает пресс-служба ведомства.

В субботу 2 января сотрудники МЧС Абхазии также вели поисковые работы в районе села Тамыш Очамчырского района. Житель села Дараселия пропал накануне, об этом в ведомство сообщили его родственники.

К поискам привлекли бойцов горноспасательного отряда, кинологов с собаками, сотрудников пожарно-спасательной части Очамчыры и Очамчырского района - всего около 20 человек личного состава. Поисковую группу возглавил дежурный по министерству, начальник отдела собственной безопасности МЧС РА подполковник Заза Хеция.

К вечеру поступила информация, что пропавший житель села Тамыш обнаружен в Ткуарчале.

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