Врач рассказал о состоянии подростка, упавшего в шахту лифта в Гагре

Шестнадцатилетний Николай Архипов упал в шахту лифта недостроенного здания в Гагре в пятницу 1 января. Пострадавший был доставлен в Республиканскую больницу Сухума.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Состояние 16-летнего Николая Архипова, упавшего в шахту лифта в Гагре, остается без изменений. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил лечащий врач подростка Олег Отырба.

"Состояние у него не изменилось, к сожалению. Остается крайне тяжелым пока. Он пока не транспортабелен", - сказал Отырба.

Мать Николая Елена Лысак планирует вывезти его в Краснодар, если состояние здоровья станет лучше и он станет транспортабельным.

Елена отметила, что медики делают все необходимое - поддерживают давление Николая и обеспечивают искусственную вентиляцию легких. По ее словам, после трагедии в их семье многие неравнодушные откликнулись и начали собирать средства на лечение Николая.

"Откликнулся фонд Баракьат, хозяйка магазина Sveta Cosmo. Был организован сбор средств. Вчера принесли большую сумму. Также звонят люди, просят прислать номер карты. Все неравнодушны. Мы очень благодарны. Лишь бы сейчас он восстановился и можно было врачам дальше вести его", - добавила она.

16-летний подросток упал в шахту лифта недостроенного дома в Гагре в пятницу 1 января. В тот же день он был доставлен в Республиканскую больницу.

У подростка сломан шейный и грудной отделы позвоночника. Крайне тяжелое состояние обусловлено черепно-мозговой травмой.

Отдел дознания Управления внутренних дел по Гагрскому району изучает обстоятельства произошедшего. В Гагрском районе уже бывали случаи падения подростков в недостроенных домах.

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