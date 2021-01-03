Стало известно, как чувствует себя президент Абхазии

Информация о том, что у главы государства Аслана Бжания подтвержден диагноз COVID-19 была озвучена 27 декабря.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Заболевший коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания сейчас чувствует себя хорошо, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Управления по связям со СМИ Администрации президента Алхас Чолокуа.

"Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо. Абсолютно никаких ухудшений", - уточнил Чолокуа. По его словам, президент находится в своей резиденции в Сухуме и продолжает работу дистанционно.

О подтвержденном диагнозе коронавирус у главы государства Аслана Бжания стало известно 27 декабря. Алхас Чолокуа в интервью "Апсныпресс" 30 декабря отметил, что состояние здоровья президента удовлетворительное, он чувствует себя хорошо, получает необходимое лечение и продолжает работать дистанционно.

Позже диагноз коронавирус подтвердился и у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба.

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