Найден турист из Воронежа, потерявшийся в лесу у озера Рица

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Спасатели МЧС нашли пропавшего жителя Воронежа Бориса Андреева невредимым в лесу в районе полуночи в воскресенье 3 января, сообщает пресс-служба ведомства.
Поиски пропавшего были организованы сотрудниками пожарно-спасательной части по Гагре. После обнаружения мужчина был доставлен к месту пребывания.
2 января сотрудники поисково-спасательного отряда Гагры обнаружили заблудившегося в районе горы Мамзышха жителя Москвы Сергея Краходкина.
МЧС Абхазии призывают гостей республики быть предельно осторожными и соблюдать установленные правила безопасного поведения.
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