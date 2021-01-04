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Найден турист из Воронежа, потерявшийся в лесу у озера Рица

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Вечером 3 января в МЧС Абхазии поступил сигнал о пропаже туриста в лесном массиве в районе смотровой площадки на озере Рица.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Спасатели МЧС нашли пропавшего жителя Воронежа Бориса Андреева невредимым в лесу в районе полуночи в воскресенье 3 января, сообщает пресс-служба ведомства. 

Поиски пропавшего были организованы сотрудниками пожарно-спасательной части по Гагре. После обнаружения мужчина был доставлен к месту пребывания. 

2 января сотрудники поисково-спасательного отряда Гагры обнаружили заблудившегося в районе горы Мамзышха жителя Москвы Сергея Краходкина.

 

МЧС Абхазии призывают гостей республики быть предельно осторожными и соблюдать установленные правила безопасного поведения.

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