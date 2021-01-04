Найден турист из Воронежа, потерявшийся в лесу у озера Рица

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Одиннадцать пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии с 30 декабря С 1 января 2021 года ПЦР- исследования на выявление COVID-19 не проводились в связи с дезинфекцией помещений СЭС, но забор биоматериала продолжался. 51

Красивое стихийное бедствие: большой снег в Абхазии в 1911 году 3-4 января 1911 года в Абхазии выпал "Большой снег" - "Ас-ду", что было невиданным событием для республики. Высота покрова на побережье достигала двух метров. "Большой снег" пролежал ровно 38 дней. 131