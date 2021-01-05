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На опасном расстоянии к домам: в Галском районе разгорелись лесные пожары

© Sputnik / Анна Огородник
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210105/1031570743/Na-opasnom-rasstoyanii-k-domam-v-Galskom-rayone-razgorelis-lesnye-pozhary.html

Лесные пожары в Галском районе вспыхнули днем 4 января, вблизи сел Набакиа, Тагилон, Махунджия.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Лесные пожары в Галском районе приблизились к жилым домам на опасное расстояние, сообщили корреспонденту Sputnik в центре управления силами МЧС Абхазии.

Местами огонь приблизился к домам на расстояние в 500 метров, где-то в 200-300 метров, отметили в ведомстве. Такое расстояние представляет опасность с учетом того, что горит сухостой.

"Лесные пожары происходят в нескольких местах, горят сухостой, орешники, папоротниковые поля. Пожары очень близко прилегают к жилым домам", - отметили в МЧС.

Галские спасатели не в силах самостоятельно бороться с очагами возгораний, на помощь к ним направили пожарных и технику из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры.

Тушением возгораний занимаются шесть пожарных расчетов. При этом отмечается, что спасатели контролируют ситуацию.

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