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Тяжелый понедельник: МЧС Абхазии опубликовало отчет за день

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210104/1031570476/Tyazhelyy-ponedelnik-MChS-Abkhazii-opublikovalo-otchet-za-den.html

Понедельник 4 января выдался непростым для сотрудников Министерства Абхазии по чрезвычайным ситуациям.

СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Авария в Новом Афоне, пожары и возгорания по всей территории республики, обнаружение взрывоопасных предметов в Сухуме - МЧС Абхазии опубликовало отчет о происшествиях, произошедших в понедельник 4 января. 

4 января. ДТП в городе Новый Афон. Столкнулись автомобили "Опель Минивен" и "Тойота". Сигнал о происшествии поступил в...

Опубликовано МЧС Абхазии Понедельник, 4 января 2021 г.

Днем в Новом Афоне столкнулись автомобили "Опель Минивен" и "Тойота". Четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную республиканскую больницу в Сухуме.

В течение дня неоднократно поступали сигналы о пожарах и возгораниях по всей территории республики. В результате пожара сгорели два жилых дома в Гале и Гудаутском районе, в Гагре сгорела крыша кинотеатра.

Спасатели МЧС также выезжали на тушение природных пожаров. Так, были ликвидированы три пожара в Сухуме, потушены пожары в окрестностях сел Набакеви Галского района, Кохора Ткуарчалского района, Тамыш, Гуада и Мыку Очамчырского района. Отмечается, что в Очамчыре на тушение сухостоя выезжали пять раз.

Пресс-служба ведомства также сообщает об обнаружении взрывоопасных предметов при при расчистке частного гаража в Сухуме. Сотрудники пиротехнического отдела МЧС вывезли для утилизации одну ручную кумулятивную гранату РКГ-3, один 30-ти миллиметровый снаряд, два 23-х миллиметровых снаряда, три боеприпаса к крупнокалиберному пулемету (калибры 14,5 мм и 12,7 мм). 

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