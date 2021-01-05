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Пожар в Галском районе распространился на дома

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210105/1031571128/Pozhar-v-Galskom-rayone-rasprostranilsya-na-doma.html

Лесные пожары в Галском районе вспыхнули в понедельник 4 января, в МЧС отмечали, что огонь приближается к домам.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Пожар в Галском районе распространился на дома, МЧС объявило эвакуацию местных жителей, сообщили Sputnik в МЧС Абхазии.

© Sputnik / Анна Огородник
На опасном расстоянии к домам: в Галском районе разгорелись лесные пожары

Возгорание лесных маcсивов произошло в нескольких селах Галского района: Вяда- Баргяп, Сида и Ряп.

В тушении пожара были задействованы два пожарных расчета, три бригады, но несмотря на оперативное реагирование всех служб и усилия местных жителей, пожар распространился на дома и деревянные постройки.

Пожар не удалось локализовать сразу в том числе из-за сильного порывистого ветра, и ситуация стала выходить из-под контроля.

Лесные пожары в Галском районе разгорелись 4 января, они происходят сразу в нескольких местах. Горит сухостой, орешники, папоротниковые поля. На помощь галским спасателям были направлены пожарные и спецтехника из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры.

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