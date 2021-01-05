Пожары в Галском районе удалось потушить

Лесные пожары в Галском районе вспыхнули в понедельник 4 января. На помощь галским спасателям были направлены пожарные и спецтехника из Сухума, Гулрыпша и Очамчыры.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Утром 5 января удалось потушить пожары в Галском районе, сообщил Sputnik подполковник, начальник МЧС по охране Галского района Эмир Эзухбая.

"Пожары удалось полностью потушить к семи утра. Насчет масштабов и площади возгорания ничего не могу сказать. Сегодня будет создана комиссия при администрации Галского района, которая займется этим, и, наверное, завтра-послезавтра будем знать, также главы сел должны доложить, у кого какая территория сгорела", - сказал Эзухбая.

По его словам из-за пожаров сгорели три дома, но никто из людей не пострадал. В тушении пожара было задействовано восемь расчетов из Сухума, Гулрыпша, Очамчыры, Гала и около 50 пожарных.

Лесные пожары в Галском районе разгорелись 4 января в 11 утра, они происходили сразу в нескольких местах. Горели сухостой, орешники и папоротниковые поля.