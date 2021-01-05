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Туристический поезд "Сочи" будет ходить из Розы Хутор в Гагру до конца апреля

© Sputnik / Артур Лебедев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210105/1031572031/Turisticheskiy-poezd-Sochi-budet-khodit-iz-Rozy-Khutor-v-Gagru-do-maya.html

Ретро-поезд "Сочи" курсирует в Абхазию с августа 2020 года, рейсы продолжились в межсезонье и в зимний период.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Прямое железнодорожное сообщение Роза Хутор – Гагра продлено до конца апреля, сообщается на сайте РЖД.

© Sputnik / Артур Лебедев
Из Кисловодска в Гагру: ретро-поезд "Сочи" будет ходить по новому маршруту

"В целях развития новых туристических маршрутов Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД - прим.) продлила период курсирования беспересадочных вагонов №930/929 Роза Хутор – Адлер в составе туристического поезда "Сочи" до конца апреля. Туристы из горнолыжного кластера Роза Хутор смогут разнообразить свой досуг, совершив однодневную поездку в Республику Абхазия" - говорится в сообщении.

С 13 января туристический поезд будет курсировать из Сочи в Гагру, совершая остановки на станциях Адлер, Веселое, Цандрыпш. В Адлере к поезду будут присоединяться беспересадочные вагоны сообщением Роза Хутор – Адлер.

Туристы, желающие отправиться в Абхазию из Сочи, смогут совершить эту поездку в любой день недели, кроме вторника. Из Сочи поезд будет отправляться ежедневно в 7:45 и прибывать в Гагру в 11:30. В обратный путь из Гагры поезд будет отправляться в 18:43 и прибывать в Сочи в 22:25. Беспересадочные вагоны из Розы Хутор будут отправляться также ежедневно (кроме вторника) в 07:14 и возвращаться в Розу Хутор в 23:10.

Пассажиры туристического поезда могут провести день в Гагре или купить пакетный тур для посещения достопримечательностей Абхазии.

Туристический поезд "Сочи" начал курсировать по маршруту Туапсе - Сочи - Гагра с августа 2020 года. Вагоны поезда оформлены в стилистике советской эпохи, при этом полностью соответствуют всем современным требованиям. В меню вагона-ресторана представлен широкий ассортимент блюд русской и абхазской кухни.

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