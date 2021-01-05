19:38 05 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.88
  • EUR90.79
Поиск

Александр Анкваб госпитализирован с COVID-19

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1077)
105412
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/14/1031134013.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210105/1031572580/Aleksandr-Ankvab-gospitalizirovan-s-COVID-19.html

Тестирование на коронавирус премьер-министр Абхазии прошел 29 декабря, на следующий день ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в его организме.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

© Sputnik / Томас Тхайцук
У Александра Анкваб подтвердился коронавирус

"Премьер-министр Александр Анкваб с 4 января продолжает лечение в Гудаутской ЦРБ. Состояние здоровья стабильное, нет отрицательной динамики, необходимо наблюдение в условиях стационара", - отмечается в сообщении.

Информация о том, что у Александра Анкваб диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, появилась 30 декабря. Болезнь у премьера протекала в легкой форме, из симптомов наблюдалось повышение температуры тела.

Ранее, 27 декабря, коронавирус был выявлен и у президента Абхазии Аслана Бжания. Как позже сообщил Sputnik начальник Управления по связям со СМИ Администрации президента Алхас Чолокуа, глава государства чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1077)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Бык в традициях разных стран
Каникулы в Абхазии: почему россияне решили отметить Новый год в субтропиках
Способы сохранения елки
Как сохранить новогоднюю елку
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться