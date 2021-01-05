Александр Анкваб госпитализирован с COVID-19

Тестирование на коронавирус премьер-министр Абхазии прошел 29 декабря, на следующий день ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в его организме.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Премьер-министр Александр Анкваб с 4 января продолжает лечение в Гудаутской ЦРБ. Состояние здоровья стабильное, нет отрицательной динамики, необходимо наблюдение в условиях стационара", - отмечается в сообщении.

Информация о том, что у Александра Анкваб диагностирована новая коронавирусная инфекция COVID-19, появилась 30 декабря. Болезнь у премьера протекала в легкой форме, из симптомов наблюдалось повышение температуры тела.

Ранее, 27 декабря, коронавирус был выявлен и у президента Абхазии Аслана Бжания. Как позже сообщил Sputnik начальник Управления по связям со СМИ Администрации президента Алхас Чолокуа, глава государства чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.