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Более 140 случаев COVID-19 выявили в Абхазии за сутки, два пациента скончались

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1078)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигло 9323. Выздоровели 7187 человек, 131 летальный случай.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции в Абхазии проверили 585 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 141 из них, сообщает Оперштаб по защите населения от коронавируса.

Оперштаб сообщает также и о двух летальных случаях, произошедших в Гудаутском госпитале.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

Мужчина 57 лет поступил в медучреждение 21 декабря 2020 года. Ему был установлен диагноз "новая коронавирусная инфекция" и осложнение основного заболевания "двусторонняя полисегментарная пневмония". Пациент получал необходимое лечение, но несмотря на это, скончался 3 января.

В тот же день в госпитале скончался пациент 67 лет. Он поступил в медучреждение 12 декабря 2020 года. Коронавирус был подтвержден и диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония.

© Sputnik / Леон Гуния
COVID-19 в Абхазии

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 76 человек, у 65 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Ткуарчалской ЦРБ - 15, в Гагрской ЦРБ - 30, в мобильном военном госпитале - 43 пациента.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1078)

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