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Подстанцию "Сухум-1" отключили на час из-за перегруза

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (281)
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210106/1031577623/Podstantsiyu-Sukhum-1-otklyuchili-na-chas-iz-za-peregruza.html

Перебои с подачей электроэнергии в Сухуме происходили с 23 по 29 декабря из-за перегруза на подстанциях. В первые дни нового года информации о перегрузе не поступало.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Часть Сухума осталась без подачи электричества из-за отключения подстанции "Сухум-1", сообщили Sputnik в "Черноморэнерго".

Подстанцию пришлось отключить на час из-за сильного перегруза во избежание аварии.

Ранее в Сухуме уже вводили схему отключения электричества, перегруженные линии отключались на момент фиксации превышения объема максимальной мощности.

В начале декабря на подстанции "Сухум-1" произошел пожар, в результате которого сгорело почти все оборудование. Через две недели ремонтных работ подстанция была вновь запущена.

С 11 декабря Абхазия получает переток электроэнергии из России, который продлится до конца ремонта деривационного тоннеля на ИнгурГЭС.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (281)

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