Опасная нагрузка: какие проблемы остаются в энергосистеме Абхазии после перетока из России

Абхазская энергосистема начала получать электроэнергию из России с 11 декабря. В республике прекратились веерные отключения света. Однако с перетоком не исчезли другие проблемы, которые существовали в энергосистеме. И одна из них – перегруженность сетей.

О том, почему зимой электросети испытывают большую нагрузку, кто создает проблемы энергетикам и как будут решать проблемы перегрузок, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Переток решил проблему энергодефицита Абхазии, но не перегруженности электросетей. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказали специалисты энергетической отрасли.

По сравнению с прошлым годом нагрузки на сети возросли на 20 процентов. Причиной тому стала работа криптоферм в республике. К тому же в зимний период, с наступлением холодов, в разы растут и естественные нагрузки. А они, как отмечают в РУП "Черноморэнерго", выше летних.

"Но, честно говоря, в этом году летние нагрузки, почти сравнялись с зимними. Действительно, если перетоком раньше мы перекрывали энергодефицит или из-за энергодефицита вводили веерные отключения, то ситуация в этом году другая. Нагрузки после перетока как были высокими, так и остаются. Безусловно, переток решает проблему энергодефицита, но проблему перегрузки не снимает, а в какой-то степени даже усугубляет. Качество поданной электроэнергии гораздо выше, чем было ранее. Это создает дополнительные нагрузки на электросети, которые не рассчитаны на такие нагрузки", - отметили в предприятии.

По словам начальника диспетчерской службы "Черноморэнерго" Гурама Джаджая, с естественным ростом нагрузки трансформаторы способны справиться. Проблемы создают только незаконные подключения к электросетям. Из-за чего практически все подстанции работают на пределе своих возможностей.

Ситуация серьезная, отмечают энергетики, большие нагрузки могут привести к авариям, как это недавно было на подстанции "Сухум 1".

Локальный "блэкаут"

РУП "Черноморэнерго" вместе с правоохранительными органами продолжает борьбу с незаконными подключениями к электросетям. Теперь не просто опечатывают криптоферму, но и отрезают ее от питания. Это, как отмечают в предприятии, намного эффективнее, однако не решает проблему с майнингом на корню.

"Было обесточено много майнинговых объектов. И на сегодняшний день ситуация более или менее стабилизировалась. В борьбе с майнингом задействовано и МВД, и СГБ, и энергетики. Были те, кто повторно подключались, мы их стали вовсе отрезать от сети. Но проблема сейчас в том, что люди стали растаскивать свои майнеры по домам. Ставят по 5-10 машинок. А с этим уже сложнее бороться", – поясняет начальник СУЭС Тимур Джинджолия.

Но, несмотря на все проблемы, говорить о введении новых веерных отключений в республике не приходится. В случае, если нагрузки на сети будут представлять угрозу для подстанций, то на местах будут отключать трансформаторы.

"Подачу электроэнергии будем ограничивать по факту. Будем отключать те трансформаторы, где будет наблюдаться перегрузка. Это вынужденная мера для сохранения оборудования. Аварии происходят из-за нагрузки на трансформаторах, как на "Сухум 1". Таких аварий в последние десятилетия не было. О плановом веерном отключений сейчас речи вообще не идет. Если удастся отключить от сетей больше ферм, и граждане просто будут проявлять сознательность и отключать ненужные электроприборы, то, думаю, пиковые нагрузки можно пройти безболезненно. Но, как показывает практика, на это слабые надежды", – подчеркнули в РУП "Черноморэнерго".

Абхазская энергосистема начала получать электроэнергию из Российской Федерации с пятницы 11 декабря. Переток продлится до тех пор, пока ремонт деривационного тоннеля на ИнгурГЭС не завершится.