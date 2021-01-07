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Александр Анкваб продолжит лечение от COVID-19 в России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1080)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210107/1031580989/Aleksandr-Ankvab-prodolzhit-lechenie-ot-COVID-19-v-Rossii.html

Коронавирус у премьер-министра был выявлен 30 декабря, затем Анкваб начал лечение в Гудаутском госпитале.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб будет направлен на лечение в российскую клинику. Об этом сообщает пресс-служба главы Правительства. 

Решение о продолжении лечения в специализированном ковид-медучреждении в России принял консилиум разнопрофильных медицинских специалистов во избежание развития осложнений течения болезни.

Медики отмечают, что состояние Александра Анкваба по-прежнему стабильно средней тяжести, ему требуется интенсивное лечение.

Тестирование на коронавирус премьер-министр Абхазии прошел 29 декабря, на следующий день ПЦР-диагностика выявила наличие вируса в его организме. Четвертого января премьер-министр был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Как сообщила пресс-служба кабмина, состояние Анкваба оценивалось как стабильное, без отрицательной динамики, но с необходимостью наблюдения в условиях стационара.

Ранее, 27 декабря, коронавирус был выявлен и у президента Абхазии Аслана Бжания. По словам начальника Управления по связям со СМИ Администрации президента Алхаса Чолокуа, глава государства чувствует себя хорошо, продолжает работать дистанционно.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 6 января составило 9465. Выздоровели 7196 человек, скончались 136.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1080)

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