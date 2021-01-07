В Абхазии произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от села Атара. Об этом сообщили интернет-сайты по мониторингу сейсмологической обстановки.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в четверг в десяти километрах от Гулрыпша.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Последний раз землетрясение было зафиксировано в Абхазии 12 августа 2020 года. В 55 километрах от Сухума, в районе Кодорского ущелья толчки достигли магнитуды 3,7 балла. Эпицентр располагался на глубине одного километра.

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