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В Абхазии произошло землетрясение

© AFP 2019 / FREDERICK FLORIN
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210107/1031581756/V-Abkhazii-proizoshlo-zemletryasenie.html

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от села Атара. Об этом сообщили интернет-сайты по мониторингу сейсмологической обстановки.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 балла произошло в четверг в десяти километрах от Гулрыпша.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 30 километров. Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Последний раз землетрясение было зафиксировано в Абхазии 12 августа 2020 года. В 55 километрах от Сухума, в районе Кодорского ущелья толчки достигли магнитуды 3,7 балла. Эпицентр располагался на глубине одного километра.

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