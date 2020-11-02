Сейсмолог рассказала о вероятности землетрясений и цунами в Абхазии

В эфире радио Sputnik руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович рассказала, можно ли предсказать землетрясение, а также как малоощутимые подземные толчки снижают большую опасность для людей.

Радио Сейсмолог рассказала о вероятности землетрясений и цунами в Абхазии

В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасатели вытащили из-под обломков трехлетнюю девочку, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Ребенка доставили в больницу. Спасатели обнаружили ее в районе Байраклы. Девочку зовут Элиф Перинчек, мать и трое ее братьев, которые также находились под завалами, были спасены на следующий день после землетрясения.

До этого сотрудники службы спасения спустя 58 часов после разрушительных подземных толчков извлекли 14-летнюю Идиль Ширин.

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 85, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Абхазия находится в одном черноморском бассейне с Турцией. Насколько велика вероятность землетрясения в республике и в Краснодарском крае, рассказала руководитель сейсмологической станции Сочи Елена Карпович.

"Мы находимся в сейсмически активной зоне, поэтому у нас возможны землетрясения. Но если брать именно то землетрясение, которое произошло в Турции, то оно произошло не в нашем бассейне. Это было землетрясение побережья Эгейского моря. Но тем не менее землетрясения у нас происходят периодически", - объяснила Карпович.

Она напомнила, что в конце 2012 года было два сильных землетрясения. Но по большей части происходят такие явления неощутимо для людей, которые записываются только приборами.

"Мы находимся в предгорье Кавказских гор, которые являются молодыми горами, они растут, вследствие чего происходят небольшие землетрясения. И чем чаще такие малоощутимые или неощутимые толчки происходят, тем меньше вероятности, что будет сильное землетрясение, потому что происходит небольшая разрядка в земле", - рассказала Елена Карпович.

Как отметила сейсмолог, землетрясения относятся к тем явления, которые до сих пор не научились предсказывать.

"Есть только долгосрочные планы, когда можно сказать, что землетрясения будут, но когда, где и какой силы – этого мы сказать не можем. Краткосрочные прогнозы еще никто не научился давать", - сказала Карпович.

Она также сообщила о том, что так как Черное море является закрытым, то вероятность цунами в нем мала.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре.

Разрушения зафиксированы на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.