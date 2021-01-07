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Лесной пожар в Гагре приблизился к жилым домам 

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (65)
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Sputnik Абхазия
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На месте возгорания в Гагре работают три пожарные машины и одиннадцать спасателей. 

СУХУМ, 7 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Огонь, вспыхнувший в лесном массиве в Гагре, приблизился к жилым домам, сказал в интервью Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.

"Сейчас мы занимаем позиции, чтобы смогли защитить жилые дома", - отметил он. 

По словам Бганба, огонь находится от жилых домов на расстоянии около 150 метров.

Площадь возгорания пока не определена, подчеркнул спасатель.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что единичные локальные пожары отмечены в Галском и Очамчырском районах.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (65)

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