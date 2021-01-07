МЧС: в Абхазии зафиксированы новые локальные лесные пожары

Ситуация с природными возгораниями стабилизировалась, но единичные случаи отмечены в ряде районов республики.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Единичные локальные пожары отмечены в Галском и Очамчырском районах. Кроме того, сухостой и подлесок продолжают гореть и в труднодоступных высокогорных районах в окрестностях Гагры. Об этом сообщил официальный сайт МЧС Абхазии.

При этом в ведомстве отметили, что интенсивность возгораний заметно ниже той, что была накануне.

"Угроза населенным пунктам отсутствует. Сотрудники МЧС ведут мониторинг ситуации по всей республике", - сказано на сайте министерства.

Пресс-секретарь МЧС республики Роман Лабия в интервью кореспонденту Sputnik рассказал, что в среду особенно сложная ситуация была в Гагре, возле санатория "Москва". Лесной пожар разгорелся четыре дня назад на дальних отрогах в окрестностях города. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада.

По словам Лабия, причина лесных пожаров – человеческий фактор: "Люди, стремясь очистить свои владения от сухой травы поджигают ее, после чего ветер распространяет огонь".

Ранее сообщения о лесных пожарах поступали из Гудаутского и Галского районов. В Галском районе, огонь уничтожил несколько жилых домов.

Читайте также: