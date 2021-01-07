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Лесные пожары в Гагре. 7 января 2021

Администрация Гагрского района: готовы к эвакуации жителей при необходимости

© Foto / Instagram: @dblinov_photo_moscow
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (65)
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Sputnik Абхазия
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Лесной пожар в Гагре приблизился к жилым домам на расстоянии в 150 метров. На месте дежурят три пожарных расчета, еще три могут быть стянуты.

СУХУМ, 7 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В случае необходимости власти готовы эвакуировать жителей домов, к которым приблизился огонь, заявил в интервью Sputnik помощник главы администрации Гагрского района Батал Берзения.

Однако на данный момент такой необходимости нет. По словам помощника главы администрации, сотрудники МЧС готовы справиться с пожаром, если он подойдет к жилым домам.

Берзения отметил, что ситуация с лесным пожаром находится под контролем.

"Пожар происходит над жилыми домами по улице Русских добровольцев в Жоэкварском ущелье. На данный момент здесь находится руководство района, силы МЧС, сотрудники УВД по Гагрскому району", - подчеркнул он. 

Лесные пожары в Гагре приблизились к жилым домам
© Foto / Instagram: @dblinov_photo_moscow
Лесные пожары в Гагре приблизились к жилым домам

По словам Берзения, силами подведомственных администрации хозяйственных организаций, местных жителей и МЧС расчищаются участки лесного массива от хвойных деревьев, листвы и лавра, чтобы пожарные машины смогли проехать.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (65)

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