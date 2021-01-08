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МЧС Абхазии рассказало о ситуации с лесными пожарами в стране

© Foto / @dblinov_photo_moscow
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (66)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210108/1031583370/MChS-Abkhazii-rasskazalo-o-situatsii-s-lesnymi-pozharami-v-strane.html

Спасателям МЧС Абхазии удалось локализовать возгорания по всей территории республики к вечеру 7 января.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. На утро 8 января в Гагрском районе общий очаг возгорания фрагментировался, есть очаги в высокогорной части города, в прибрежной - отдельные очаги с низкой интенсивностью, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

К вечеру 7 января огонь в Гагре подобрался к жилым домам на расстояние в 150 метров, власти города заявили о готовности эвакуировать жителей домов в случае необходимости.

Как отмечают в спасательном ведомстве, в Гагрском районе сухостой и подлесок горели на площади около шести гектаров. На ликвидацию пожара были направлены четыре пожарных и одно спасательное отделение ПСО Гагры и одно пожарное отделение ПСО Сухума. 

  • Лесные пожары в Гагре
    © Foto / @dblinov_photo_moscow
  • Лесные пожары в Гагре
    © Foto / @dblinov_photo_moscow
  • Лесные пожары в Гагре
    © Foto / @dblinov_photo_moscow
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© Foto / @dblinov_photo_moscow
Лесные пожары в Гагре

7 января локальные пожары были также ликвидированы в Гудаутском районе, в районе села Мгудзырхуа, в селах Река и Баслаху Очамчырского района. В селе Ганахлеба Галского района потушен пожар лесокустарника на площади в один гектар.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (66)

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