МЧС Абхазии рассказало о ситуации с лесными пожарами в стране

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. На утро 8 января в Гагрском районе общий очаг возгорания фрагментировался, есть очаги в высокогорной части города, в прибрежной - отдельные очаги с низкой интенсивностью, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

К вечеру 7 января огонь в Гагре подобрался к жилым домам на расстояние в 150 метров, власти города заявили о готовности эвакуировать жителей домов в случае необходимости.

Как отмечают в спасательном ведомстве, в Гагрском районе сухостой и подлесок горели на площади около шести гектаров. На ликвидацию пожара были направлены четыре пожарных и одно спасательное отделение ПСО Гагры и одно пожарное отделение ПСО Сухума.

Лесные пожары в Гагре © Foto / @dblinov_photo_moscow

Лесные пожары в Гагре © Foto / @dblinov_photo_moscow

Лесные пожары в Гагре © Foto / @dblinov_photo_moscow 1 / 3 © Foto / @dblinov_photo_moscow Лесные пожары в Гагре

7 января локальные пожары были также ликвидированы в Гудаутском районе, в районе села Мгудзырхуа, в селах Река и Баслаху Очамчырского района. В селе Ганахлеба Галского района потушен пожар лесокустарника на площади в один гектар.

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