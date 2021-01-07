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Глазами очевидца: пожар в Гагре полыхает у жилых домов
В Гагре разгорелся лесной пожар, он подобрался к жилым домам на расстояние в 150 метров. Администрация города держит ситуацию под контролем.
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PT0M58S
2021-01-07T23:51Z
В Гагре разгорелся лесной пожар, он подобрался к жилым домам на расстояние в 150 метров. Администрация города держит ситуацию под контролем.
Власти города готовы к эвакуации жителей домов, к которым вплотную приблизился огонь, однако такой необходимости пока нет.
По словам помощника главы администрации Гагрского района Батала Берзения, пожар полыхает над жилыми домами по улице Русских добровольцев в Жоэкварском ущелье.
Спасатели МЧС, подведомственные администрации Гагрского района хозяйственные организации и местные жители расчищают территорию за домами, чтобы в случае, если огонь спустится ниже, пожарные машины могли подъехать к участку.
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