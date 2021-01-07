Глазами очевидца: пожар в Гагре полыхает у жилых домов

В Гагре разгорелся лесной пожар, он подобрался к жилым домам на расстояние в 150 метров. Администрация города держит ситуацию под контролем.

Власти города готовы к эвакуации жителей домов, к которым вплотную приблизился огонь, однако такой необходимости пока нет.

По словам помощника главы администрации Гагрского района Батала Берзения, пожар полыхает над жилыми домами по улице Русских добровольцев в Жоэкварском ущелье.

Спасатели МЧС, подведомственные администрации Гагрского района хозяйственные организации и местные жители расчищают территорию за домами, чтобы в случае, если огонь спустится ниже, пожарные машины могли подъехать к участку.

Читайте также: