Пожарные расчеты МЧС продолжат нести службу у мест возгорания в Гагре

Огонь разделился по двум направлениям - в сторону моря и на возвышенности, местами приблизившись на расстояние до 100 метров к жилым домам.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Пять пожарных расчетов гагрского отделения МЧС Абхазии несут службу у мест возгорания. Об этом рассказал в комментарии корреспонденту Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.

По словам Бганба, сейчас в некоторых местах огонь приблизился на расстояние до 100 метров к жилым домам.

Лесной пожар разгорелся четыре дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада. Затем сложная ситуация с возгораниями была отмечена недалеко от санатория "Москва", но к вечеру, пожар взяли под контроль, затем пошел дождь, поэтому возгораний там уже нет.

К вечеру 7 января огонь в Гагре подобрался к жилым домам на расстояние в 150 метров, власти города заявили о готовности эвакуировать жителей домов в случае необходимости. Сухостой и подлесок горели на площади около шести гектаров. На ликвидацию пожара были направлены четыре пожарных и одно спасательное отделение ПСО Гагры и одно пожарное отделение ПСО Сухума.

В первых числах января лесные пожары общей площадью 45 гектаров были зафиксированы в горах Гудауты. После четырех дней борьбы с огнем, очаги удалось локализовать.

Пресс-секретарь МЧС республики Роман Лабия отметил, что причина лесных пожаров – человеческий фактор, а природных источников возникновения лесных пожаров в Абхазии сейчас нет. Люди, стремясь очистить свои владения от сухой травы поджигают ее, после чего ветер распространяет огонь.

Ранее пресс-служба МЧС сообщала, что единичные локальные пожары отмечены в Галском и Очамчырском районах.

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