Логуа: ремонт ВЛ Ачгуара решит проблему нормального энергоперетока от Ингур ГЭС

Высоковольтная линия Ачгуара питает практически всю республику, получая переток энергии по линии 220 вольт напрямую от Ингур ГЭС.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Реконструкция высоковольтной линии Ачгуара решит проблему эффективного перетока энергии от Ингур ГЭС по линии 220 киловольт, заявил генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа во время инспекции на ВЛ.

Проблемы с работой ВЛ Ачгуара напрямую связаны с ситуацией, когда половина республики оставалась без электричества, отметил Логуа.

"Высоковольтная линия Ачгуара находится в плачевном состоянии. Были проведены расчеты, насколько я знаю, в 2018 году. Были рассчитаны два варианта. Один - это просто замена проводов, небольшой ремонт. Он тогда обходился порядка 80-90 миллионов рублей, второй вариант - практически полная реконструкция, и она обходилась от 180 до 200 миллионов рублей", - рассказал глава "Черноморэнерго".

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган поручила РУП "Черноморэнерго" актуализировать эти сметы на предмет актуальных цен. Логуа считает, что оптимальным вариантом была бы реконструкция линии, так как в конечном итоге постоянные аварии приводят к дополнительным расходам.

Ремонт на Ачгуаре, по словам Михаила Логуа, планируется проводить в период остановки работы Ингур ГЭС, так как Абхазия получает переток электроэнергии из России, а при перетоке электричества от Ингур ГЭС без ВЛ Ачгуара не обойтись.

Авария на воздушной линии Ачгуара произошла 12 ноября 2020 года из-за перегрузки, почти вся территория Абхазии осталась без света. Республика запросила переток энергии из России, к вечеру того же дня авария была ликвидирована.

На заседании сессии Парламента 30 декабря, Кристина Озган уточняла, что техническая целесообразность ремонта ВЛ существует именно во временной период с января по апрель.

Она также сказала, что средства на ремонт ВЛ будут изыскивать в рамках Инвестпрограммы, но из-за этого какие-то направления будут лишены финансирования. По ее словам, если средства не получится выделить из Инвестпрограммы, то часть будет взята из бюджета.